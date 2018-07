Mouche diz que chance demorou e vê futuro incerto no Palmeiras

Uma das novidades do Palmeiras para a partida contra o Avaí, sábado, foi o atacante Pablo Mouche. O argentino foi titular pela primeira vez na temporada e admitiu que espera ter mais oportunidades, caso contrário, deve deixar o clube no final da temporada.

"Estamos no meio do campeonato e falta última arrancada para terminar o ano. Tenho de estar preparado para quando o treinador precisar e estar concentrado. Me preparei muito. A oportunidade demorou, mas estamos aqui, focados no Palmeiras", disse o argentino, em entrevista à Rádio Globo. Ele ainda tem mais três anos de contrato. "Ano que vem, não sei o que acontecerá", desconversou.

O fato é que o argentino dificilmente permanecerá no clube. Ele está insatisfeito por ser pouco aproveitado e espera por propostas no fim do ano. Mouche chegou a receber algumas sondagens, mas as conversas não foram adiante.

Como é certo que ficará no Palmeiras, pelo menos, até o fim do ano, o atacante espera poder ajudar mais vezes a equipe na sequência do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

"Precisamos estar sempre ligados para quando a oportunidade chegar. Me preparei muito, estando sempre ligado e focado. Fico feliz pela partida. Jogamos bem e fizemos um jogo muito bom, com uma vitória importante para nós todos", analisou.