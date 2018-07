Mouche e Tobio mostram insatisfação no Palmeiras

A péssima campanha do Palmeiras não foi a única coisa que deixou o zagueiro Tobio e o atacante Mouche chateados neste fim de temporada. Os dois argentinos claramente ficaram incomodados por não terem sido utilizados mais vezes pelo técnico Dorival Júnior na reta final do Brasileirão e, de formas distintas, fizeram questão de deixar isso público.

"Quero jogar no Palmeiras. Eu gosto de jogar futebol e sempre vou querer jogar. Quero ficar muitos anos aqui e vim para triunfar no Palmeiras. Espero que me deixem [jogar]", afirmou Mouche.

O atacante entrou no decorrer do empate do Palmeiras com o Atlético-PR, domingo, no Allianz Parque, mas já havia manifestado anteriormente que gostaria de ter mais oportunidades. "O Palmeiras está acima de todos, mas quero jogar, ter sequência e demonstrar em campo o motivo de um clube tão grande ter me comprado", disse.

Assim como a maioria dos jogadores, o atacante não vê motivos para comemoração, mas respira aliviado por ter fugido da queda. "Não estou feliz com isso. Só estaria se o Palmeiras fosse campeão ou se estivesse na Copa Libertadores. Mas me sinto aliviado por continuar na Série A e poder começar um ano novo, que será melhor com certeza", explicou.

Quanto a Tobio, o jogador ficou como dúvida para o jogo durante toda a semana por sentir dores na coxa direita. Entretanto, em sua página no Twitter, o zagueiro deixou claro que estava em condições de jogo e só não atuou porque o técnico Dorival Júnior não quis. "Eu não fiquei machucado. Foi decisão do treinador e fiquei fora", escreveu o defensor.

O elenco do Palmeiras entrou em férias nesta segunda-feira e só volta às atividades no dia 7 de janeiro de 2015, quando iniciará a preparação visando a disputa do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.