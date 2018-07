Mouche já treina entre os titulares no Palmeiras

Recém-contratado pelo Palmeiras, o atacante argentino Mouche já começa a conquistar seu espaço no time. Nesta segunda-feira, por exemplo, ele treinou entre os titulares durante o trabalho tático comandado pelo auxiliar Alberto Valentim em Atibaia, no interior paulista, onde acontece a intertemporada palmeirense - o técnico Ricardo Gareca viajou a São Paulo para resolver problemas de documentação.

Com passagem de destaque pelo Boca Juniors, Mouche veio do futebol turco e se juntou ao elenco do Palmeiras na última sexta-feira. No dia seguinte, ele entrou no time durante o jogo-treino contra o Juventus, em Atibaia, e já marcou o gol da vitória por 2 a 1. Agora, apareceu pela primeira vez entre os titulares.

No treino desta segunda-feira, Mouche ocupou a vaga do meia Felipe Menezes, que vem sendo titular no começo do trabalho de Gareca, mas sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo durante o jogo-treino de sábado e está em tratamento.

Assim, o time titular do Palmeiras treinou nesta segunda-feira com Fábio; Wendel, Lúcio, Tobio e Marcelo Oliveira; Renato, Wesley e Bruno César; Diogo, Mouche e Henrique.