Mouche passará por cirurgia no joelho e vira desfalque por 6 meses

A temporada 2015 não começou bem para o argentino Pablo Mouche. Logo no primeiro teste do Palmeiras no ano, na vitória por 3 a 1 em amistoso contra o Shandong Luneng, no sábado, o atacante sofreu uma grave lesão no joelho. Ele terá que passar por cirurgia e deverá ficar afastado por cerca de seis meses.

Mouche atuou por apenas por 15 minutos no amistoso realizado no Allianz Parque. Lesionado, ele precisou ser substituído e foi rapidamente encaminhado a um hospital para a realização de exames, que constataram uma ruptura no ligamento do joelho direito. A cirurgia no atacante deverá ser realizada nos próximos dias.

"Obrigado a todos pelas mensagens de apoio. É um momento muito difícil e com a força de vocês irei me dedicar ainda mais para voltar o mais rápido possível", escreveu o atacante no Twitter. "Do fundo do meu coração, obrigado por cada palavra de carinho", completou.

O jogador era uma das opções de Oswaldo de Oliveira para formar o ataque palmeirense na temporada, mas considerado reserva. Sem poupar esforços e dinheiro, o clube contratou Leandro Pereira, Rafael Marques, Kelvin e Dudu para o setor.