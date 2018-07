Mouche sai contundido de amistoso do Palmeiras

O meia argentino Pablo Mouche se machucou em uma dividida, poucos minutos depois de entrar em campo no segundo tempo da vitória sobre o Shandong Luneng por 3 a 1, e seria submetido a exames ainda neste sábado no hospital. Os médicos do Palmeiras preferiram não comentar a lesão antes do resultado dos exames.

O atacante sentiu dores no joelho, reclamou muito de dores e foi substituído por Vinícius. Ele havia acabado de entrar no lugar de Maikon Leite no intervalo. Caso a lesão seja confirmada, Mouche se juntará a Leandro como mais um desfalque da equipe. O atacante, ex-Grêmio e no Palmeiras desde 2013, foi submetido a uma operação nesta semana para corrigir uma fratura no pé e poderá ficar até três meses parado.

Para a posição de segundo atacante, o técnico Oswaldo de Oliveira conta com Kelvin, Alan Patrick, Dudu, Maikon Leite e Vinícius. O Palmeiras ainda tenta contratar Ryder. O argentino Cristaldo, que foi centroavante neste sábado e anotou o terceiro gol da vitória, já mostrou que também sabe atuar pelos lados do campo.