Mourad Meghni, da Argélia, é cortado da Copa por lesão

O meia da Lazio Mourad Meghni ficará de fora do Mundial da África do Sul 2010 por seus problemas no joelho esquerdo, segundo decidiram o técnico da Argélia, Rabah Saadane, o próprio jogador e os médicos.

Após uma reunião para avaliar a gravidade de seus problemas, a junta médica e técnica optou por cortá-lo, já que Meghni, de 26 anos, precisa de uma cirurgia. Há semanas o franco-argelino estava sofrendo com tendinites no tendão patelar do joelho esquerdo e, apesar dos esforços para se recuperar, a cirurgia será inevitável.

A Argélia participará do grupo C do Mundial e terá pela frente Eslovênia (13 de junho), Inglaterra (18 de junho) e Estados Unidos (23 de junho).