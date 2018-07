Mourinho admite favoritismo, mas elogia anfitrião APOEL

"Somos os favoritos amanhã por causa da história deste clube e do nosso poder econômico. Mas futebol é futebol e temos muito respeito por eles. Será uma partida difícil", declarou Mourinho, na véspera da partida que será disputada em Nicósia.

Para o treinador, o Real Madrid terá dificuldade em superar a garra do time cipriota. "Se você analisar o forte grupo do APOEL você tem uma ideia do valor desta equipe. Sua filosofia se fundamenta em lutar muito em todas as partidas, contra qualquer rival. Não foi por acaso que chegaram até às quartas de final", analisou.

Mourinho reiterou que dificilmente o Real conseguirá definir sua classificação no jogo de ida, com um placar elástico. "Contra o CSKA já foi complicado e tudo precisou ser resolvido no jogo da volta. Tentaremos obter um bom resultado aqui, mas minha intuição é de que teremos um jogo duro e, na volta, no Santiago Bernabéu, teremos um jogo mais fácil".

Questionado sobre a escalação do time, o treinador fez mistério e não revelou quem será o substituto de Xabi Alonso, suspenso. "Granero é uma boa opção. É um jogador equilibrado e poderá suprir algumas de nossas necessidades. Mas não estou dizendo que ele será titular, mas sim que está preparado para entrar em campo se for necessário", desconversou.