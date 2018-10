Mourinho admite momento ruim do United e deixa coletiva após quatro minutos

José Mourinho tomou atitudes curiosas ao conceder entrevista coletiva no Manchester United. O técnico adiantou a conversa com os repórteres em cinco horas, ficou por quatro minutos na sala, onde seis perguntas foram feitas e quatro respondidas. No pouco que falou, o treinador admitiu ser inaceitável o time ficar mais uma partida sem vencer dentro de casa.

Para Mourinho, o time não está funcionando por diversas razões, mas o treinador se negou a responder quais seriam essas razões. O Manchester United não vence há quatro jogos, no total, e não venceu nas últimas quatro partidas em casa. A última vitória do time em Old Trafford foi em 10 de agosto, sobre o Leicester por 2 a 1.

O técnico admitiu que seria inaceitável o Manchester United chegar à quinta partida sem vencer no próprio estádio - na próxima rodada do Campeonato Inglês, enfrenta o Newcastle em casa. A última vez que o time ficou tanto tempo sem vencer em Old Trafford foi em 1990.

"Estamos no começo de outubro e eu olho para as tabelas por toda a Europa e em muitas ligas a classificação em setembro e outubro não reflete o que acontece algumas meses depois ou mesmo no fim da temporada", afirmou, tentando manter a esperança.

Mourinho confirmou que Ashley Young retorna ao time após lesão leve, mas Lingard, Rojo e Ander Herrera permanecem fora.

Após um repórter pedir para que desse garantias à torcida de que está fazendo de tudo para tirar o United da situação difícil, Mourinho se negou a responder e saiu da sala de entrevistas. Com o momento ruim dentro de campo, onde está dez pontos atrás do líder do campeonato, o Manchester City, e fora dele, com declarações públicas contra Pogba, o português está cada dia mais ameaçado no cargo de treinador do time inglês.