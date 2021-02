Mourinho afirma que Bale pediu para não enfrentar o Everton por lesão

Tottenham e Everton protagonizaram um jogaço nesta quarta pela Copa da Inglaterra, que terminou com a vitória do Everton por 5 a 4. Dentre diversos aspectos, chamou a atenção a ausência de Gareth Bale, que nem viajou para Liverpool para o jogo. De acordo com José Mourinho, técnico do Tottenham, a razão foi um pedido do atacante galês.

"Jogamos contra o West Bromwich no domingo e ele não jogou. Na segunda-feira, fiquei um pouco surpreso porque ele queria fazer um exame por não estar confortável. Ele não treinou na segunda, e na terça treinou com o time, mas me disse que seu desejo era trabalhar com os cientistas esportivos por uns dias, para fortalecer a região onde não se sentia cômodo. Essa é a razão pela qual não está aqui", contou Mourinho, após a derrota.

Pelo que Mourinho afirmou, não há uma lesão clara na panturrilha, que o departamento médico do clube teria detectado, mas o jogador não teria confiança para atuar mesmo assim. "Não acho que seja uma lesão óbvia. Diria que ele se sente incomodado, e isso é a causa pela qual não pôde estar 100% no treinamento. Mas não creio que possamos falar em lesão. Quero ser muito claro com a situação e estou me mostrando completamente honesto com ele", afirmou.

Desde que voltou ao Tottenham, Bale vem alternando momentos nos quais é utilizado com os que fica fora até mesmo do banco de reservas - contudo, foi titular em poucas vezes. Bale foi contratado como um dos grandes reforços para a temporada, mas até agora vem sendo decepcionante para o clube de Londres.