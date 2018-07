Mourinho alfineta atacantes do Chelsea e diminui as chances de título

LONDRES - O técnico José Mourinho ainda não está convencido do poder de sua equipe. Tanto é que ele diminuiu as chances do Chealsea conquistar títulos nesta temporada porque acredita que o seu time não tem um atacante egoísta e matador.

A equipe de Londres perdeu uma série de chances de marcar na vitória por 2 x 1 sobre o Crystal Palace, no último sábado, mas ainda assim está a apenas dois pontos do líder do Campeonato Inglês, o Arsenal, adversário do próximo dia 23.

"Eu não acho que somos grandes candidatos em nenhuma competição. Não temos um atacante que vai marcar 30 gols na liga", desabafou Mourinho para a rádio BBC.

Fernando Torres, atacante de 50 milhões de libras, fez seu segundo gol nesta edição da Premier League no sábado. Ele, Demba Ba e Samuel Eto'o contribuíram para apenas cinco dos 32 gols do Chelsea no torneio até agora. O meia belga Eden Hazard é o artilheiro da equipe na liga com seis. "Não temos aquele atacante que costumamos chamar de matador, o egoísta, que dá o último toque na bola".

Na sexta-feira, Mourinho declarou que o trabalho duro dos atacantes ajuda os meias, mas que ele estava frustrado pela falta de finalizações deles. "O número de gols é bem frustrante, não apenas para mim, mas para eles. Se eu espero um pouco mais? Sim. Queremos que eles façam um pouco mais? Sim".

Apesar disso, o português repetiu após o jogo de sábado que não espera comprar um atacante na janela de transferências de janeiro, porque dificilmente um bom estará disponível. "Eles estão em clubes grandes, com grandes ambições, e clubes grandes com grandes ambições não vendem os seus atacantes egoístas".