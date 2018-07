Mourinho alfineta City: 'Eles contratam laterais pelo preço de atacantes'

José Mourinho, técnico do Manchester United, continua engasgado com o rival Manchester City após a derrota no clássico do entre as duas equipes no início do mês que teve até briga nos vestiários após o jogo. Nesta terça-feira, o treinador português alfinetou mais uma vez o time do técnico Pep Guardiola, que lidera o Campeonato Inglês com sobras, após o empate da sua equipe contra o Burnley no sufoco.

Durante a entrevista coletiva após o final da partida, que terminou em 2 a 2 com dois gols de Lingard que salvaram a equipe da derrota, o 'Special One' teve que se defender das críticas pelo desempenho ruim dos seus comandados em campo - ele escalou o belga Romelu Lukaku e o sueco Zlatan Ibrahimovic juntos no ataque pela primeira vez, mas os dois passaram em branco.

"Uma coisa é um grande clube, e outra é um grande time. São duas coisas diferentes. Estamos no segundo ano de uma tentativa de reconstrução de um time de futebol que não é um dos maiores times do mundo. Já o Manchester City contrata laterais pelo preço de atacantes", afirmou.

O técnico, então, foi questionado pelo valor que os Red Devils gastaram nas duas temporadas em que ele está à frente do clube. "Não é o suficiente", bradou. "O preço (que se cobra) para os grandes clubes é diferente do que para os outros. Os grandes clubes históricos normalmente são punidos no mercado por causa da sua história".

Irritado, Mourinho ainda comentou os gols sofridos cedo demais pela sua equipe na partida contra o Burnley nesta terça. Na ocasião, o United saiu perdendo e precisou de dois gols de Lingard para empatar o confronto.

"Foi outro gol de 'm...', não preciso dizer as outras letras da palavra porque vocês sabem o que é. Foi um gol de 'm...', é isso que está acontecendo atualmente nos nossos jogos, e esses gols têm tido grande impacto", lamentou.