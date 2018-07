Mourinho após classificação: 'Se jogarmos em Madri, vamos aproveitar'

LONDRES - Após comandar o Chelsea que derrotou o Paris Saint-Germain por 2 a 0 na Liga dos Campeões, o treinador José Mourinho demonstrou ter um clube preferido para encarar pelas semifinais do torneio. "Se jogarmos em Madri, vamos aproveitar", disse o técnico português nesta terça-feira, fazendo referência ao seu ex-clube que comandou entre 2010 e 2013.

Porém, Mourinho esteve mais focado em falar do resultado desta terça-feira. Na coletiva, o técnico elogiou a postura de seus comandados, lembrando que eles não desistiram em nenhum momento da partida. "Foi uma experiência fantástica. Os jogadores acreditaram, acreditaram e acreditaram. Os últimos 15 minutos foram cheios de perigo, em que podíamos ter tomado um gol, mas não tivemos medo", afirmou.

Além disso, o técnico também aproveitou para elogiar o brasileiro David Luiz, que mesmo atuando como volante, surpreendeu Mourinho de forma positiva. "Jogar contra o Lucas, contra o Cavani, contra o Lavezzi não é fácil. Os meus quatro defensores foram, como sempre, brilhantes, mas os meio campistas trabalharam como animais e David Luiz foi um monstro", disse o treinador à Sky Sports.

Conhecido pelas declarações polêmicas, Mourinho também aproveitou a ocasião para cutucar um antigo desafeto seu. "Há um ano estávamos jogando as quartas de final da Liga Europa e estávamos a 25 pontos do Manchester United (no Campeonato Inglês). Agora estamos nas semifinais da Liga dos Campeões e muito mais perto dos líderes da Premier League", provocou em referência ao espanhol Rafa Benítez, treinador do time londrino na temporada passada.

Chelsea e Real Madrid já garantiram suas vagas nas semifinais após eliminarem Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, respectivamente. Para completar a lista de classificados às semifinais da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique recebe o Manchester United, e Atlético de Madrid encara o Barcelona nesta quarta-feira. O sorteio dos jogos vai acontecer na manhã da próxima sexta-feira.