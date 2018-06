Mourinho aprova tropeços de Alemanha e Brasil: 'Dia incrível para o futebol'

Comentarista da Copa do Mundo pela rede de televisão Russia Today, o técnico José Mourinho gostou dos resultados inesperados deste domingo, quando a Alemanha perdeu por 1 a 0 para o México, no Estádio Luzhniki, em Moscou, e o Brasil empatou por 1 a 1 com a Suíça, em Rostov. Apesar das surpresas, o treinador não acredita que as duas favoritas vão cair na primeira fase.

"Foi um dia incrível para o futebol", afirmou Mourinho nesta segunda-feira. Além de Brasil e Alemanha, Argentina foi outra seleção campeã do mundo a não vencer na estreia - empate por 1 a 1 com a Islândia, no sábado, no Spartak Stadium, em Moscou.

"Eles vão se classificar e as melhores seleções vão se enfrentar no mata-mata. Acho que esses times sabem quão bons são. Acredito que eles sabem que vão evoluir", afirmou o técnico português, que teorizou sobre o possível benefício de não estrear no Mundial com vitória: "Provavelmente é bom para essas seleções, elas vão poder colocar os pés no chão".

A próxima partida do Brasil na Copa do Mundo vai ser contra a Costa Rica, às 9 horas (de Brasília) desta sexta-feira, em São Petersburgo. Já a Alemanha vai buscar se recuperar em confronto contra a Suécia, às 15 horas (de Brasília) do próximo sábado, em Sochi.