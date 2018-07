Mourinho avisa que dará nova chance a Ashley Cole

"Eu não vou jogar com o mesmo time que jogou a última partida. Vou dar um pequeno descanso a dois ou três jogadores. Temos uma partida importante no sábado (diante do Crystal Palace) e uma quartas de final (da Copa da Liga Inglesa, contra o Sunderland) na terça", comentou Mourinho, que busca com o Chelsea a primeira colocação do grupo.

Nesta terça-feira, a equipe que ele treinou teve Oscar, David Luiz e Willian, três jogadores que sequer ficaram no banco no fim de semana. "Não quero falar em rotação na equipe porque normalmente quando se diz isso cria-se a ideia de que o time está cansado, mas não é o caso", explicou o treinador.

Sobre Cole, que não é titular há um mês e sequer tem entrado no segundo tempo, mesmo ficando regularmente no banco, Mourinho disse estar confiante no retorno do jogador. "Conheço Ashley bem. É fácil perceber que ele não está feliz nem confortável com a situação, mas a forma como ele treina, a forma como ele se acredita é super profissional, como sempre."