Mourinho barra Casillas e Real perde para o Málaga

MÁLAGA - O técnico José Mourinho surpreendeu momentos antes da partida deste sábado diante do Málaga e anunciou a barração do goleiro Iker Casillas, titular absoluto do gol do Real Madrid nos últimos dez anos. A mudança, não justificada pelo treinador, não surtiu o efeito esperado e a equipe caiu por 3 a 2, fora de casa, pela 17.ª rodada do Campeonato Espanhol.

O resultado fez a equipe estacionar nos 33 pontos, na terceira colocação, vendo justamente o Málaga se aproximar perigosamente, com 31 pontos, em quarto. A diferença madrilenha para o líder Barcelona já está em 16 pontos. Na próxima rodada, o Real tentará a recuperação diante da Real Sociedad, no dia 6 de janeiro, enquanto o Málaga pega o Deportivo La Coruña no sábado.

Depois de um primeiro tempo morno, o time madrilenho vacilou no início do segundo tempo e viu o adversário abrir o placar com Isco, que recebeu na entrada da área e bateu no canto direito de Adán. O empate aconteceu aos 19 minutos, com o gol contra de Sergio Sánchez, após dividida com Benzema.

Foi então que começou o show do paraguaio Roque Santa Cruz, que havia entrado em campo momento antes do gol madrilenho. Aos 26 minutos, Joaquín escorou de letra um cruzamento da direita, Adán defendeu, mas Santa Cruz marcou na sobra. Aos 31, o atacante recebeu bom passe em contra-ataque e bateu no canto direito de Adán.

Seis minutos depois, o Real esboçou uma reação e diminuiu a vantagem do Málaga. Ozil aproveitou bobeada da zaga, roubou a bola e rolou para Benzema marcar, mas a derrota, que deve aumentar a pressão sobre o técnico José Moruinho, já estava decretada.

GRANADA BATE O OSASUNA - Ainda neste sábado, o Granada derrotou o Osasuna por 2 a 1, de virada, mesmo fora de casa, e deixou a zona de rebaixamento, chegando a 16 pontos, em 15.º. Já o Osasuna segue na zona da degola, com 14 pontos, em penúltimo.