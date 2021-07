Mourinho chega a Roma com recepção festiva dos torcedores no aeroporto

Nem mesmo o forte calor de 40 graus foi suficiente para conter os cerca de 300 torcedores romanistas que foram até o aeroporto de Ciampino nesta sexta-feira para dar as boas vindas a Jose Mourinho, que está de volta ao futebol italiano. O treinador português também foi recepcionado pela cúpula diretiva da Roma. Ele ganhou um cachecol vermelho e amarelo e, logo depois, seguiu para o Centro de Treinamento de Trigoria.

Nos próximos cinco dias a rotina do treinador não vai estar ligada a campos nem treinamentos. É que ele passará pelos cinco dias de isolamento previsto pelo regulamento anti-covid para, então, iniciar os trabalhos. Aos 58 anos, Mourinho chega para substituir o compatriota Paulo Fonseca no comando técnico da equipe. O português assinou um contrato por três temporadas e espera repetir o mesmo sucesso obtido em sua passagem pela Inter.

Com a equipe de Milão, o badalado treinador conquistou a Liga dos Campeões na temporada 2009/2010 além de dois escudetos, uma Copa da Itália, uma Supercopa da Itália.

A expectativa em torno da sua chegada era tão grande que o clube compartilhou um vídeo de Mourinho mandando um recado aos torcedores da Roma. Na mensagem, ele dizia que estava de malas prontas para defender a sua nova equipe.

Antes de acertar com o clube italiano, Mourinho estava à frente do Tottenham mas seus últimos dias foram tensos no clube inglês. Ele acabou demitido em abril por conta dos maus resultados e também do relacionamento desgastado com boa parte do elenco.