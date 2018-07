Mourinho chega e assina contrato com Real até 2014

Depois de deixar o comando da Internazionale de Milão, o técnico José Mourinho chegou nesta segunda-feira em solo espanhol para assinar contrato com o Real Madrid. O treinador português firmou compromisso com o clube até junho de 2014.

Veja também:

Mourinho quer resgatar história do Real Madrid

Mourinho pronto para enfrentar 'grande desafio' no Real Madrid

Campeão da Liga dos Campeões, do Campeonato Italiano e da Copa da Itália com a Inter de Milão nesta temporada, Mourinho assume o Real com o sonho de se tornar o primeiro técnico a levar o principal título europeu de clubes por três times diferentes - ele também obteve o feito sob o comando do Porto, em 2004.

Recebido pelo presidente Florentino Pérez e por toda a cúpula do Real, Mourinho também teve a companhia de Alfredo Di Stéfano, lendário ex-jogador do time madrilenho e presidente de honra do clube, durante o ato que marcou a assinatura do contrato.

Segundo nota publicada pelo site oficial do Real Madrid, Mourinho emocionou Di Stéfano ao dizer que seu pai considerava o hoje presidente de honra do Real o melhor jogador do mundo em todos os tempos.