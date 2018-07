Mourinho confirma David Luiz fora de jogo do Chelsea

Na mira do Barcelona, David Luiz ficou fora da estreia do Chelsea nesta edição do Inglês, no último domingo, quando o time derrotou o Hull City por 2 a 0, no Stamford Bridge, em Londres. Na semana passada, o comandante garantiu que não existe chance de o atleta deixar o clube nesta temporada, na qual deixou claro que conta com a presença do defensor em campo diante do Manchester.

"Normalmente David Luiz deverá estar disponível para a próxima semana", disse Mourinho, em entrevista coletiva, na qual depois enfatizou: "Ele ainda não está com o grupo, está treinando com preparadores físicos e fisioterapeutas. Ele está melhor, mas ainda não está pronto para jogar".

Além de David Luiz, o único desfalque do elenco do Chelsea para o confronto diante do Aston Villa é o também defensor Tomas Kalas, que se recupera de uma pequena fratura na perna sofrida durante a pré-temporada da equipe inglesa.

Mourinho também confirmou nesta terça que o Chelsea seguirá buscando pela contratação de mais um jogador para o seu elenco até o último dia da janela de transferências do futebol europeu, que se fechará no final deste mês. O clube ainda sonha com a contratação de Wayne Rooney, mesmo após o Manchester United ter recusado duas propostas do time de Londres. Porém, o comandante garantiu que o Chelsea tem um "plano B e um plano C" para o caso de o atacante seguir em Old Trafford.