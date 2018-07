Mourinho confirma desfalque de Pogba no clássico de Manchester

O técnico José Mourinho confirmou nesta quarta-feira o desfalque de Paul Pogba no confronto do Manchester United contra o Manchester City, nesta quinta, em rodada do Campeonato Inglês. O meio-campista francês ainda se recupera de problema físico.

Contratado a peso de ouro em agosto do ano passado, Pogba ainda não emplacou uma boa sequência de jogos com a camisa do United. Nas últimas semanas, um problema muscular vem tirando o jogador de campo em partidas do Inglês e da Liga Europa.

Pogba, assim, segue na longa lista de desfalques do Manchester. Mourinho, neste clássico local, não poderá contar com jogadores como Zlatan Ibrahimovic, Marcos Rojo, Juan Mata, Chris Smalling e Phil Jones.

A boa notícia para o treinador são os retornos dos meias Valência e Ander Herrera. O próprio Mourinho informou nesta quarta que a dupla está em boas condições físicas e deve entrar em campo no Etihad Stadium, estádio do rival Manchester City, nesta quinta.

"Nós vamos com o que temos, vamos lutar com o que temos. Eu confio nos garotos e vou com tudo que temos. E vamos assim até o fim da temporada: com nossos garotos, nossos lutadores e nossa esperança", declarou Mourinho, que briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Para tanto, precisa terminar o Inglês ao menos na quarta colocação.

No momento, o United é o quinto colocado, com 63 pontos, apenas uma atrás do City, que tem 64. Nesta busca pela classificação, Mourinho descartou qualquer rivalidade com Josep Guardiola, técnico do time rival. "Este duelo não é sobre Pep, não é sobre a cidade. É apenas sobre os nossos objetivos e queremos jogar a Liga dos Campeões", declarou.