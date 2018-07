Mourinho confirma que Pogba jogará 'alguns minutos' contra o Southampton

Paul Pogba fará sua reestreia pelo Manchester United nesta sexta-feira. Maior contratação da história do futebol, o meio-campista francês foi confirmado para o confronto nesta quinta pelo técnico José Mourinho, que informou que o jogador atuará "por alguns minutos" diante do Southampton pela segunda rodada do Campeonato Inglês.

"Ele está pronto para jogar. Nós jogamos contra o Leicester com jogadores com menos treinos do que ele e víamos aquela partida como uma forma de melhorá-los, de acelerar o processo. Com Paul, é um pouco isso. Não fez sequer um minuto da pré-temporada ou de amistoso, mas tem quase duas semanas trabalhando conosco. Às vezes com grupo, às vezes separado, e a condição é boa para jogar alguns minutos e acelerar o processo", comentou.

Mourinho deu a entender que Pogba começará no banco, mas entrará durante o confronto. Será a reestreia da principal contratação do futebol mundial na última janela para transferências, uma vez que para repatriá-lo após quatro anos na Juventus, o Manchester desembolsou incríveis 100 milhões de euros. E o próprio treinador admitiu a expectativa para ter o reforço em campo.

"Talvez eu pudesse chamá-lo de melhor meio-campista do mundo. Não estou esperando muitos gols, talvez espere que na estreia ele toque a bola, passes corretos", projetou o português. "Ele precisa de tempo para construir sua condição e seu entendimento da forma como o time tenta jogar. Se jogará 90 minutos? Eu não acredito."