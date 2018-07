Mourinho cria conta no Instagram e comemora novo contrato

Anunciado nesta sexta-feira como o novo comandante do Manchester United, José Mourinho criou uma conta no Instagram. A primeira foto foi, justamente, seu contrato com a equipe inglesa. Em poucas horas, com apenas uma publicação e seguindo seis pessoas, o técnico já alcança 205 mil seguidores em seu perfil. Mais de 13 mil pessoas de todo o mundo já comentaram a foto de Mourinho.

Com um contrato para três temporadas, o técnico português vem com a missão de reerguer a equipe e conquistar os tradicionais triunfos, que não ocorreram com tanta frequência nesta temporada. Em sua página oficial, o Manchester United publicou as estatísticas de Mourinho. "O ex-treinador do Chelsea tem sido um adversário familiar", escreveu o clube. Enfrentando os 'Reds' em 20 ocasiões, Mourinho teve nove vitórias, nove empates e apenas duas derrotas.