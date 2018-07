Mourinho critica comportamento dos jogadores do Real Madrid

VIGO - O técnico José Mourinho insinuou que não pode ser o único responsabilizado pela derrota do Real Madrid por 2 a 1 para o Celta de Vigo, fora de casa, nesta quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei. O treinador português disse que assume a sua parcela de culpa, mas também criticou o comportamento e o desempenho dos jogadores da sua equipe.

"Há jogadores que me decepcionaram, mas eu não vou falar com ninguém diretamente", declarou. "Eu tomo as decisões e é minha responsabilidade. Acho que vimos o mesmo jogo e você pode criticar o treinador e as suas decisões, mas talvez nem sempre é só o treinador que tem que assumir a responsabilidade. Eu assumo a minha".

Apesar do tropeço, Mourinho garante que o Real Madrid segue sendo o favorito para avançar no confronto na Copa do Rei. "Eles mereceram ganhar o jogo, mas eu ainda acho que nós somos favoritos para ganhar o confronto e gostaria de pensar que vamos passar", disse.

O Real Madrid segue com chances de avançar na Copa do Rei, mas a equipe passa por momento turbulento. O clube já perdeu seis jogos nesta temporada, um a mais do que na anterior. A equipe está em terceiro lugar no Campeonato Espanhol, 11 pontos atrás do líder Barcelona. O jogo de volta com o Celta será disputado no dia 9 de janeiro no Santiago Bernabéu.