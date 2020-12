Mourinho critica fórmula de disputa da Liga Europa: 'Agora o United é favorito'

Com uma das melhores campanhas na fase de grupos da Liga Europa e já classificado à segunda fase eliminatória, o Tottenham entra em campo nesta quinta-feira para buscar a liderança do Grupo J contra o Antuérpia, da Bélgica, em Londres. Na próxima etapa da competição, os times eliminados na Liga dos Campeões como terceiros colocados de suas chaves entram na disputa, o que gerou críticas por parte do técnico português José Mourinho.

Um dos clubes que caíram no principal torneio europeu é o Manchester United, que agora, segundo Mourinho, é o favorito ao título da Liga Europa. "As equipes que são eliminadas são sempre equipes fortes, que normalmente não pertencem ao nível da Liga Europa. O Manchester United é uma das equipes de ponta. O grupo era muito difícil. PSG, Manchester United e Leipzig, muito difícil. Sabíamos que não ia ser fácil para qualquer um deles e sabíamos que daquele grupo ia cair um time para a Liga Europa".

Mourinho admitiu que a qualidade da Liga Europa aumenta com a chegada das equipes da Liga dos Campeões, mas questionou a integridade esportiva disso. "Sem dúvidas que a qualidade melhora, a intensidade melhora e isso é uma coisa boa para a competição. Mas do ponto de vista esportivo não acho que seja justo que uma equipe que não teve sucesso numa competição caia para outra", disse.

Para tentar evitar de enfrentar um desses times na próxima fase, o Tottenham precisa assegurar a primeira colocação da chave. Uma vitória sobre o Antuérpia basta para isso. "Fizemos o nosso trabalho ao nos classificarmos nos primeiros cinco jogos e agora num jogo em casa, com 2 mil torcedores, temos a oportunidade de jogar e tentar vencer o grupo", afirmou o treinador.

"Se é fundamental? Não penso que seja. Não acho que tenhamos de ter medo de qualquer equipe na próxima fase, mas claro que normalmente os times que vencem os grupos são os melhores. Por isso, se conseguirmos evitar (clubes mais fortes) no sorteio, penso que é uma vantagem", completou.