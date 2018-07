Mourinho dá como certa a saída de Filipe Luís do Chelsea: 'Entre hoje ou amanhã'

"Estamos à procura de um lateral-esquerdo porque acho que venderemos o Filipe Luís entre hoje ou amanhã. Precisamos ir às compras, precisamos encontrar um clube que aceite um acordo até 31 de agosto e vamos em busca de um jogador para essa posição. Para outros setores, não temos mais espaços", afirmou o treinador durante coletiva em Montreal, no Canadá, onde a equipe realiza pré-temporada.

Filipe Luís, de 29 anos, não viajou com o elenco do Chelsea. Ele ganhou uns dias de folga por ter defendido a seleção brasileira na Copa América. O lateral chegou ao clube inglês na última temporada, mas não teve o mesmo rendimento dos tempos de Atlético de Madrid, e ficou na reserva do espanhol César Azpilicueta.

DROGBA DE SAÍDA - Durante a entrevista, o treinador também comentou com ironia sobre a possível saída do centroavante Drogba, ídolo do clube e que ainda não teve o contrato renovado. O jogador teria uma proposta do Montreal Impact, equipe canadense que disputa a MLS, liga norte-americana de futebol.

"O que posso dizer sobre isso? Posso dizer que, se ele ainda não tem uma casa aqui, o hotel é um lugar bom para ficar. Posso dizer que vi algumas belas casas quando fui andar pela cidade. O local de treinamento do clube é bom, as condições de trabalho são muito boas", comentou.

"E as pessoas aqui adoram futebol. Se não gostassem, não viriam assistir nossos treinos, nos parar quando andamos pela cidade. O clima é ótimo para nós agora, mas não posso falar a mesma coisa no inverno. As cores do clube são boas também", finalizou.