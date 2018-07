Mourinho declara Chelsea 'campeão do outono' após vitória

O Chelsea foi declarado "campeão do outono" pelo seu técnico, José Mourinho, após o time ter mantido sua série invicta nesse início de temporada com a vitória por 2 x 1 sobre o Liverpool, em pleno Anfield, que também garantiu a vantagem de quatro pontos sobre o Southampton na liderança do Campeonato Inglês. Neste sábado, o Southampton venceu o Leicester City por 2 x 0, em casa.

O que Mourinho realmente quer é que o Chelsea seja coroada campeão em maio, mas, no momento, o português está satisfeito com o prêmio que ele próprio determinou, depois que o Chelsea saiu atrás no placar e virou o jogo graças aos gols de Gary Cahill e Diego Costa. "Acredito que temos uma chance muito boa de conquistar o título, mas acho que Arsenal, Manchester City, Manchester United e Southampton ainda estão na corrida. Tudo o que podemos dizer é que somos os campeões do outono", declarou Mourinho.

"Acho que fomos impressionantes, nós queremos jogar, queremos vencer, queremos a bola. O melhor time de longe foi o time azul e o time que mereceu vencer foi o Chelsea", afirmou. Embora o português não acredite que o Chelsea possa repetir o feito do Arsenal, que se manteve invicto durante toda a temporada 2003-04, ele estava feliz depois que seu time levou os três pontos para o lado oeste de Londres. "Permanecer invicto durante toda a temporada é um trabalho impossível, eu acho que vamos perder em algum momento."

O Chelsea chegou aos 29 pontos em 11 jogos invicto, quatro a mais que o Southampton, que tem oito vitórias, um empate e duas derrotas no Campeonato Inglês.