Mourinho defende Pepe e o escala contra o Bilbao

O português Pepe estava entre os titulares na derrota de 2 x 1 diante do Barcelona na disputa de quartas de final da Copa do Rei, quando as câmeras de televisão o mostraram pisar na mão de Lionel Messi quando o jogador estava no chão.

Os meios de comunicação madrilenhos, que normalmente apoiam o time da casa, foram duros nas críticas ao jogador.

Uma mensagem de vídeo publicada no site do clube, na qual Pepe diz que não o fez por querer e pede desculpas caso Messi tenha se ofendido, não conseguiu desviar as críticas intensas.

"Não o fez intencionalmente. Se ele dissesse o contrário a mim e outra coisa aos outros, me aborreceria. Mas ele disse que não foi intencionalmente", disse o técnico do Real Madrid aos meios de comunicação, embora tenha se negado a responder várias perguntas sobre o tema.

"Se vocês querem chamar Pepe de mentiroso têm essa liberdade. Não façamos disto uma dúvida interminável", respondeu.