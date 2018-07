Mourinho deixa duelo com Barcelona em segundo plano

MADRI - O Real Madrid terá clássico com o Barcelona na próxima quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Rei. Mas o técnico português José Mourinho deixa o confronto com o rival em segundo plano, lembrando que a prioridade do seu time é o Campeonato Espanhol, pelo qual jogará neste sábado, contra o Mallorca.

Durante a entrevista coletiva desta sexta-feira, Mourinho evitou falar sobre o novo duelo com o Barcelona, que acontecerá nas duas próximas semanas. "O jogo fundamental é contra o Mallorca. O Campeonato Espanhol é uma prioridade para nós e não sairemos dessa direção", explicou o treinador do Real Madrid.

"Quando chegar o momento, vamos lutar para defender o título da Copa do Rei (o Real Madrid é o atual campeão do torneio), mas o Campeonato Espanhol é muito importante. Espero que meus jogadores não se distraiam com a Copa do Rei. A partida de amanhã (sábado) é mais importante", reforçou Mourinho.

O Real lidera o Campeonato Espanhol com 43 pontos, cinco de vantagem sobre o Barcelona, que é o segundo colocado. Pela Copa do Rei, os dois rivais vão se enfrentar na próxima quarta-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Depois, a volta acontecerá na quarta-feira seguinte, dia 25 de janeiro, no Camp Nou.

Os dois rivais fizeram a final da última edição da Copa do Rei, quando o Real venceu na prorrogação e ficou com o título. Mas essa foi a única vez na temporada passada em que o time de Madri levou a melhor sobre o Barcelona, que terminou como campeão do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões da Europa.