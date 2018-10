Mourinho descarta possibilidade de voltar ao Real e diz estar feliz em Manchester

O português José Mourinho, técnico do Manchester United, descartou a possibilidade de retornar ao comando do Real Madrid. "Estou feliz aqui. Estou feliz com meu contrato e gostaria de ficar depois que acabe. Só penso no United", disse o treinador, em entrevista coletiva, nesta segunda-feira, na véspera do duelo contra a Juventus pela Liga dos Campeões da Europa, no estádio Old Trafford, em Manchester.

Mourinho, apontado como um dos possíveis substitutos de Julen Lopategui na direção do Real Madrid, em má fase no Campeonato Espanhol, trabalhou no clube de Madri de 2010 a 2013, período em que ganhou uma liga espanhola, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha.

Se o Real Madrid é apenas o sétimo colocado no Campeonato Espanhol, o Manchester é o 10.º no Campeonato Inglês com 14 pontos, nove atrás do líder Manchester City. O contrato de Mourinho com os "Diabos Vermelhos" vai até 2020, com uma elevada multa contratual em caso de rescisão.

Se no Campeonato Inglês não vai bem, na Liga dos Campeões a situação do Manchester United é um pouco melhor. O time é o segundo colocado no Grupo H com quatro pontos, dois atrás da líder Juventus, adversário desta terça-feira. O duelo vai marcar a volta do português Cristiano Ronaldo, atacante do time italiano, ao Old Trafford, por onde atuou de 2003 a 2009.