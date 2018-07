Mourinho despista sobre titularidade de Rooney e nega 'intocáveis' no Manchester

O técnico José Mourinho fez mistério e preferiu não confirmar se será nesta quinta-feira que Wayne Rooney voltará a ser titular do Manchester United. O jogador, que vem perdendo espaço nesta temporada, é tido como uma das possíveis novidades para a partida contra o Fenerbahçe, no Old Trafford, pela Liga Europa, mas o treinador português despistou.

"Acho que o único intocável que tem que haver na nossa equipe é o espírito, o compromisso, o orgulho e o respeito pelos torcedores. Isso tem que ser intocável, não os jogadores", declarou Mourinho nesta quarta.

Depois de um início de temporada bem abaixo do esperado, Rooney perdeu espaço com Mourinho e passou a figurar no banco do Manchester nas últimas partidas. Até na seleção inglesa o prestígio do atacante não é o mesmo de outras épocas. E mesmo com a opção de colocá-lo entre os reservas, o técnico português segue o defendendo.

"Wayne está trabalhando bem, é um dos responsáveis pelo bom ambiente que respiramos, porque é uma pessoa positiva e um grande exemplo para todos. Ele estará aqui amanhã, só não sabemos se desde o início em campo ou no banco", comentou.