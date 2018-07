Mourinho destaca 'evolução mental' do Real após vitória

O Real Madrid tinha na terça-feira o seu mais importante desafio nesta temporada. E não decepcionou, ao vencer o Milan por 2 a 0, pela Liga dos Campeões. Satisfeito, o técnico José Mourinho elogiou o desempenho de sua equipe, sobretudo pela força mental apresentada por seus jogadores no Santiago Bernabéu.

"É muito importante manejar a equipe do ponto de vista mental e foi um sinal muito positivo para a evolução de nossa equipe", elogiou o treinador português. "Minha empatia cresce a cada dia com os jogadores. A resposta física, mental e técnica da equipe tem sido fantástica".

Mourinho enalteceu ainda que seus jogadores não tremeram diante do experiente elenco do Milan. "Cada partida é diferente e precisamos nos adaptar. Foi um jogo completo, garotos como Khedira, Özil e Di María jogaram contra super-homens com muitos quilômetros de rodagem, como Gattuso, Ronaldinho, Pirlo", afirmou o treinador, apostando em uma grande temporada do Real Madrid. "Estamos construindo algo importante".