Mourinho deve chegar ao Real Madrid na terça-feira

Depois do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, contratar Cristiano Ronaldo e Kaká para levar um futebol ofensivo ao Santiago Bernabéu, Valdano disse à rádio espanhola de propriedade do clube que a prioridade agora é ganhar títulos depois de duas temporadas sem troféus.

"O Madrid tem prioridades históricas, a primeira é conseguir títulos, a segunda é a entrega dos jogadores, por isso Raúl teve tanto êxito, e em terceiro lugar desfrutar o futebol da equipe", disse Valdano. "Mourinho é uma pessoa muito inteligente, por onde passou fez o jogo que mais convinha ao time".

No último sábado, Mourinho conquistou o título da Liga dos Campeões da Europa pela Inter de Milão. O Real Madrid anunciou na quarta-feira a demissão do técnico Manuel Pellegrini e a contratação do treinador português.

Na última temporada, a equipe terminou três pontos atrás do campeão espanhol Barcelona e saiu prematuramente da Copa do Rei e da Liga dos Campeões. Valdano justificou a demissão de Pellegrini. "Nas partidas-chave da temporada, a equipe não foi capaz de ter sucesso e por isso tomamos a decisão de demiti-lo".

Por outro lado, o diretor-geral do Real Madrid disse que o artilheiro Gonzalo Higuain é "intransferível", negando a possibilidade de negociar o atacante argentino.