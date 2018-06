Mourinho dispara contra De Boer: 'Pior técnico da história do Inglês'

Conhecido por suas declarações controversas, José Mourinho acumulou mais um desafeto nesta segunda-feira. Depois de ser criticado pelo holandês Frank de Boer, o português do Manchester United respondeu à altura e chamou o ex-zagueiro de "pior técnico da história do Campeonato Inglês".

O entrevero começou quando De Boer criticou abertamente Mourinho ao dizer que o atacante Marcus Rashford, de 20 anos, não está se desenvolvendo como deveria por trabalhar com um treinador que não gosta de jovens jogadores. "Ele (Mourinho) quer resultados. Se o Marcus faz um ou dois jogos não muito bons, ele o coloca no banco", criticou no sábado, após a vitória do Manchester sobre o Liverpool.

"Eu li o que disse o pior treinador da história do Campeonato Inglês, que afirmou que não é bom para o Rashford ter um técnico como eu. Se Rashford fosse treinado pelo Frank, teria aprendido a perder, porque ele (De Boer) perdeu todos os jogos. O Marcus quer ganhar", declarou o português nesta segunda.

De fato, a passagem de De Boer pelo Crystal Palace não deixou saudade. Contratado para o início desta temporada, o holandês viu seu time perder as quatro primeiras partidas do Campeonato Inglês, sem marcar sequer um único gol, e acabou demitido após apenas 77 dias de trabalho.

Até por isso, Mourinho minimizou as críticas de De Boer, e garantiu: "O Marcus está feliz aqui". "Ele (Rashford) não joga todas as partidas porque tem só 20 anos, mas está entre os cinco jogadores com mais jogos das últimas campanhas. Estou contente com ele", afirmou Mourinho.