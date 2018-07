Mourinho diz não saber escalação do Real Madrid para o clássico

MADRI - O técnico José Mourinho garantiu nesta segunda-feira que ainda não sabe como escalará o Real Madrid no clássico diante do Barcelona, nesta terça, pela partida de volta das semifinais da Copa do Rei. Com Xabi Alonso e Benzema em fases finais de recuperação de suas lesões, o português não confirmou a equipe. Ele afirmou que não se trata de mistério, mas sim de uma dúvida.

"O Xabi Alonso está para jogar e o Benzema também treinou com a equipe ontem (domingo) e hoje, e está em condições físicas para jogar. Não sei os 11. Não é que não queira lhes dizer, é que tenho que pensar. Normalmente eu sei e não digo, mas dessa vez não é o caso", declarou.

Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, no Santiago Bernabéu, o Barcelona precisa apenas de um empate sem gol no Camp Nou para avançar. Além da partida desta terça, as equipes se enfrentam no sábado, em Madri, pelo Campeonato Espanhol. A sequência de jogos importantes para o Real Madrid tem ainda o confronto de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, contra o Manchester United, na Inglaterra, no dia 5 de março.

"São partidas que gostamos todos e que todos querem jogar. Eu tanto quanto eles (jogadores). Prefiro partidas dessa dimensão a partidas em que não há nada em jogo. Por isso estamos preparados para jogar. Queremos jogar já a partida de amanhã, a de sábado e a do Manchester", afirmou Mourinho.

Nem mesmo o momento irregular do Barcelona, que perdeu por 2 a 0 para o Milan na ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, faz com que Mourinho veja o Real em vantagem para esta terça. "É um jogo de igual para igual com um rival de uma dimensão tão grande. Não existe fase quando se joga uma partida entre grandes equipes. As fases não têm nenhum significado."