Mourinho diz que 2010 foi melhor ano da sua carreira

"É o melhor da minha carreira. De um a dez, dou 11. Ganhei todas as competições que joguei e no [Real] Madrid não perdemos nenhuma possibilidade de ganhar títulos. O Campeonato Espanhol está aberto. Na Copa [do Rei] e na Liga dos Campeões estamos classificados para as oitavas de final e, além disso, na [Liga dos Campeões da] Europa fomos a melhor equipe da fase de grupos. A temporada está sendo perfeita", afirmou.

Em 2010, no comando da Inter de Milão, Mourinho foi campeão do Campeonato Italiano, da Copa da Itália e da Liga dos Campeões da Europa. Agora no Real Madrid, o técnico português enfrenta o desafio de encerrar o domínio do Barcelona no futebol espanhol e levar o seu clube aos títulos, que não são conquistados desde 2008.