Mourinho diz que a Inter venceu o 'melhor time do mundo' A Internazionale de Milão deu um grande passo nesta terça-feira para voltar a uma final de Liga dos Campeões após 38 anos. Em casa, a equipe venceu o Barcelona de virada, por 3 a 1, com um gol do brasileiro Maicon, pelo jogo de ida das semifinais, e o técnico José Mourinho não poupou palavras ao valorizar o triunfo de sua equipe. Para o português, a Inter derrotou simplesmente o "melhor time do mundo".