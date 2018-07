Mourinho diz que Barça tem 'obsessão' por chegar à final

"Nós temos o sonho de jogar a final da Liga dos Campeões. E, se eu puder dar uma pequena contribuição para ajudar esses jogadores a chegar a esse sonho, estarei muito, muito feliz", disse o treinador português, na véspera do segundo jogo da semifinal.

"Mas, para o Barcelona, não é um sonho. É uma obsessão", declarou. "Eles alcançaram o sonho ao vencer a final em Roma [no ano passado]. Mas agora não é mais um sonho, é uma obsessão. A obsessão de jogar a final em Madrid, no Santiago Bernabéu", completou o técnico, se referindo à grande decisão da Liga, no dia 22 de maio, na Espanha.

Apesar das declarações, Mourinho evitou o clima de rivalidade com o clube espanhol e até agradeceu ao Barcelona, onde ele trabalhou como tradutor no início de sua carreira. "Será um jogo importante, mas é um jogo como qualquer outro. Enfrentar o melhor time gera muitos dramas, mas não será uma guerra. Será um jogo de 90 minutos".