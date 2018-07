Mourinho diz que barrou Casillas por questões técnicas

MÁLAGA - Premiado como melhor goleiro do mundo pela Fifa nos últimos quatro anos, Iker Casillas parece não gozar do mesmo prestígio com o técnico do Real Madrid, José Mourinho. Neste sábado, o treinador barrou o atleta na derrota por 3 a 2 diante do Málaga, pelo Campeonato Espanhol, e explicou que tomou a decisão porque neste momento vê o reserva Adán em melhor fase.

"Na minha opinião, o Adán está melhor que o Iker. Como é o treinador que escala, e como só levo em consideração as opiniões dos meus assistentes, nós decidimos isso. E como se desenrolou a partida, o trabalho do goleiro não teve influência no resultado, me parece que isso não é uma história", declarou, logo após a partida.

O resultado fez com que o Real estacionasse nos 33 pontos, na terceira colocação da tabela, 16 pontos atrás do líder Barcelona. Mesmo com 19 rodadas ainda a serem disputadas, Mourinho já admitiu que o time madrilenho está fora da briga pelo título.

"O Real foi campeão da temporada passada e conseguiu abrir nove pontos para o segundo. Nesta temporada estamos a uma distância insuperável, mas temos que assumir a responsabilidade de que não estamos fazendo um bom campeonato. Na temporada passada estávamos por cima, não quero diminuir a responsabilidade e nem achar uma explicação, mas assim é a realidade", analisou.

Mesmo com a má fase no Campeonato Espanhol e a polêmica pela barração de Casillas, o treinador português garantiu que não teme perder o emprego. A imprensa espanhola, no entanto, vem relatando nas últimas semanas que o presidente do clube madrilenho, Florentino Pérez, estaria em busca de um substituto para o cargo de técnico.

"Temer pelo meu emprego? Não, não penso em nenhum momento, e além disso não sou criança. Os treinadores sabem que o futebol não tem memória e que só conta o que se fez hoje, não conta o trabalho nem os títulos. E se eu sentir que os jogadores não querem, sou honesto demais para lutar em uma batalha perdida. Mas os jogadores querem, fizeram um jogo para ganhar hoje (sábado), mas não era para ser", comentou.