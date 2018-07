Mourinho diz que Cesc Fàbregas é o 'futuro' do Chelsea após Lampard

O Chelsea enfrentará o Real Sociedad no estádio Stamford Bridge e planeja colocar em campo todos os principais jogadores durante a partida, cujos ingressos já se esgotaram. "Lampard é nossa história, mas Fàbregas é nosso futuro", disse Mourinho ao site do clube, acrescentando que tanto ele quanto seus jogadores acreditam que o espanhol é o homem certo para jogar no centro do campo.

"Frank faz parte da história do clube, uma história que ninguém pode esquecer", disse Mourinho. "Fàbregas é o futuro. História é história, mas o futuro é mais importante no momento", afirmou. "Minha opinião, e a opinião de meus jogadores, é que Fàbregas é o jogador certo para ocupar essa posição central."

O Chelsea venceu o Ferencvaros por 2 a 1 em Budapeste em um amistoso no domingo, com gols de Ramires e Fàbregas, que impressionou após sua entrada no intervalo da partida. O gol de Fàbregas fechou uma apresentação que convenceu muitos observadores de que ele será um sucessor mais do que adequado para Lampard, o maior goleador da história do Chelsea.

Lampard, de 36 anos, deixou o Chelsea em junho para ir ao New York City, na liga norte-americana de futebol. Ele está atualmente emprestado para o Manchester City.