Mourinho diz que Manchester City tem mais pressão por título inglês

LONDRES - Tido como um dos mais fortes e equilibrados do mundo, o Campeonato Inglês tem seis times na briga pelo título, segundo o técnico do Chelsea, José Mourinho. No entanto, o treinador português garantiu que um deles tem mais responsabilidade que os outros. Para ele, o alto valor gasto pelo Manchester City em reforços e o forte elenco do clube fazem com que a pressão pela conquista seja maior do que nos outros cinco concorrentes.

"Não acho que possamos falar em favoritos, mas nós podemos dizer que um time está no topo e os outros um pouco atrás. Sigo dizendo, continuo achando que todos os seis times são concorrentes", declarou. "Mas sigo falando que o time com mais responsabilidade de vencer porque seu elenco é um tanto diferenciado é o Manchester City", completou.

Os times apontados por Mourinho como favoritos são o seu Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham. Estes dois últimos, no entanto, tiveram um começo de campeonato muito ruim e já estão distantes da ponta, em oitavo e nono, respectivamente. Já o Chelsea é o segundo colocado, com 27 pontos, quatro atrás do líder Arsenal.

"O United está nove pontos atrás do Arsenal, isso é uma distância. O Tottenham está a dez, isso é uma distância. Mas não há distância para nós", opinou. "Para nós, estamos falando em quatro pontos. É algo que em duas partidas pode acabar. Mas nove ou dez pontos é uma grande distância. Eles sabem que se o próximo passo for reduzir de dez para sete, de nove para seis, entram de novo na briga. Mas se o próximo passo for aumentar de dez para 13, de nove para 12, fica difícil."

Mesmo argumentando que o Chelsea está na briga, Mourinho admitiu que a situação do Arsenal é confortável. "Nesse momento, um time como o Arsenal fica muito mais confortável porque pode escorregar uma partida e nada acontecerá com ele. Alguns outros times sabem que a noite seguinte pode ser crucial. Mas estas seis equipes são muito iguais em potencial", avaliou.