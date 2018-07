Mourinho diz que manterá David Luiz no Chelsea em janela de janeiro

LONDRES - O técnico do Chelsea, José Mourinho, vai manter sua fé no zagueiro brasileiro David Luiz apesar dos boatos persistentes de que o jogador vai deixar o clube na janela de transferências de janeiro. O treinador português disse que David Luiz formará a dupla de zaga ao lado de John Terry na partida de sábado pelo Campeonato Inglês contra o Crystal Palace, permitindo assim que Gary Cahill se recupere de uma problema no quadríceps.

"Tudo está claro. Ele é nosso jogador e estamos felizes que ele esteja de volta em um momento em que precisamos dele e de John na defesa", disse Mourinho em entrevista coletiva após o treinamento desta sexta-feira. "O mercado abre em janeiro, mas eu não acho que estaremos comprando ou vendendo... Não houve nenhum contato de outro clube ou do pessoal (ligado a David Luiz)."

David Luiz, visto como um zagueiro talentoso, mas às vezes precipitado, voltou da seleção brasileira no mês passado com um problema no joelho, mas antes disso vinha tendo desempenho irregular sob o comando de Mourinho. Ele teria despertado o interesse do Barcelona e do atual campeão europeu Bayern de Munique.