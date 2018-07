Mourinho diz que não precisa de 'garantias' no Chelsea após oitava derrota O técnico do Chelsea, José Mourinho, demonstrou certa arrogância após a derrota de seu time em uma disputa de pênaltis contra o Stoke City, que resultou na eliminação da Copa da Liga da Inglaterra, na noite de terça-feira, e insistiu que não precisa de palavras tranquilizantes da diretoria do clube sobre seu futuro.