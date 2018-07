Mourinho diz que Pepe vai enfrentar Barça se estiver em forma O zagueiro luso-brasileiro do Real Madrid Pepe vai enfrentar o Barcelona no jogo de volta das quartas de final da Copa do Rei se estiver em forma, apesar da controvérsia sobre o pisão em Lionel Messi na semana passada no primeiro jogo, disse o técnico José Mourinho nesta terça-feira.