Mourinho diz que sorte deu vitória ao Barcelona

"A sorte sempre joga uma parte importante. Com 1 a 0, tivemos a chance de fazer 2 a 0, em circunstâncias normais faríamos, porque Cristiano é fantástico e marca, e a partida teria sido diferente", afirmou Mourinho. "Fizemos um primeiro tempo equilibrado e no segundo tempo levamos um gol de pura sorte".

Mourinho evitou polemizar sobre o lance em que Lionel Messi cometeu falta em Xabi Alonso, mas não foi expulso pela arbitragem, apesar de ter sido advertido anteriormente com o cartão amarelo. "Para mim foi lance para expulsão, mas não quero avaliá-lo e ser injusto antes de vê-lo pela televisão", disse.

O treinador tentou minimizar a importância do tropeço ao lembrar que a equipe está com os mesmos 37 pontos do Barcelona, mas disputou uma partida a menos no Campeonato Espanhol. "Temos os mesmos pontos e uma partida por jogar. Se ganhamos essa partida, chegaremos às férias de Natal em primeiro. Perdemos uma partida, mas temos os mesmos pontos do nosso rival direto".