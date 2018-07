Mourinho é denunciado por cobrar árbitro antes do clássico com o Liverpool

O técnico do Manchester United, José Mourinho, foi denunciado pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) nesta quinta-feira por ter cobrado o árbitro da partida contra o Liverpool antes mesmo do apito inicial. Ele tem até segunda-feira como prazo para responder à denúncia.

Antes do início do clássico, Mourinho se dirigiu ao árbitro Anthony Taylor e pediu a ele para ter "uma performance muito boa" no clássico disputado no dia 17 de outubro. O pedido teve tom ameaçador porque o juiz mora perto do estádio Old Trafford, do Manchester United. A partida terminou empatada sem gols.

Pelo regulamento do Campeonato Inglês, os treinadores são impedidos de conversar com os juízes na entrada dos times em campo, quando as equipes e seus técnicos ficam alinhados com a equipe de arbitragem na saída do túnel que desemboca no gramado.

De acordo com a FA, Mourinho foi denunciado por conduta inapropriada. Foi a primeira vez que ele foi alvo de denúncia desde que assumiu o comando do Manchester United. Quando treinou o Chelsea, o treinador foi alvo de seguidas polêmicas e denúncias na FA.