Mourinho e Guardiola voltam a se cruzar no duelo entre Tottenham e Manchester City

Os melhores inimigos Pep Guardiola e José Mourinho voltam a se cruzar. Embora a era de maior rivalidade já tenha passado, quando comandavam Barcelona e Real Madrid, a rivalidade entre os dois técnicos é histórica. O Manchester City, do espanhol, visita o Tottenham, do português, neste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês.

LEIA TAMBÉM > Profissional que atendeu caso suspeito apresenta sintomas do coronavírus em Paulínia

O Tottenham tem sido ultimamente um adversário indigesto para o City. Empataram em 2 a 2 no Etihad Stadium no primeiro turno do Campeonato Inglês e, na temporada passada, o time de Londres eliminou o de Manchester da Liga dos Campeões.

Agora, a equipe de Guardiola, segunda colocada na tabela, briga pela remota esperança de voltar à disputa pelo título inglês com o Liverpool. O time de Jürgen Klopp já jogou na rodada e venceu o Southampton por 4 a 0, abrindo incríveis 22 pontos de vantagem para o City.

O Tottenham, oitavo colocado a sete pontos da zona de classificação para Liga dos Campeões, delimitada pelo Chelsea (4º com 41 pontos), precisa realizar um bom segundo turno para voltar a disputar a competição europeia, da qual é o atual vice-campeão. A equipe de Lampard enfrentou o Leicester (3º) na rodada, e empatou em 2 a 2 fora de casa.

Entre as novidades da rodada está a saída do meia Christian Eriksen, um dos destaques do Tottenham nos últimos anos, mas que foi vendido à Inter de Milão. Por outro lado, o time de Mourinho se reforçou com a chegada de Steven Bergwijn.