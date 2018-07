Mourinho é multado por críticas aos árbitros em jogo do Inglês

A FA explicou, porém, que a proibição de dirigir o Chelsea em uma partida está suspensa pelo período de um ano, significando que não será cumprida agora, mas entrará em vigor imediatamente se o treinador cometer mais alguma violação das regras até 13 de outubro de 2016.

No dia 3 de outubro, na sua entrevista após a derrota do Chelsea para o Southampton por 3 a 1, pelo Campeonato Inglês, o treinador português afirmou que os árbitros "têm medo de tomar decisões a favor" do time londrino.

Diante disso, a FA decidiu punir Mourinho e disse nesta quarta-feira que as declarações do técnico do Chelsea "constituem um ato condenável" e que implicam descrédito ao jogo.

Após conquistar o título do Campeonato Inglês na temporada passada, Mourinho vem sendo alvo de vários críticas na atual, por polêmicas fora de campo, sendo a principal delas envolvendo a médica Eva Carneiro, que deixou o clube, e também pelo péssimo desempenho do Chelsea, apenas o 16º colocado no torneio nacional.