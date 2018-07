Mourinho enaltece Rooney e admite que atacante fará falta no Manchester United

José Mourinho fez neste domingo inúmeros elogios ao atacante Wayne Rooney, que acertou por duas temporadas com o Everton e deixou o Manchester United após 13 anos. Para o técnico português, a experiência do jogador fará muita falta ao clube.

"Não é segredo para ninguém que eu sempre admirei Wayne. Ele tem sido um modelo de profissional em todo o período que esteve aqui e permanecerá na história por muitos anos", destacou o português. "Sua experiência, foco e determinação farão falta."

Apesar dos elogios, Mourinho foi um dos responsáveis pela saída de Rooney, ao utilizá-lo com menos frequência nesta temporada. Assim, o treinador revelou ter concordado quando o atacante pediu para retornar ao Everton, clube onde despontou no futebol. "Não é fácil ver um grande jogador atuando menos do que ele gostaria. Eu não poderia ficar em seu caminho quando ele pediu para voltar ao Everton."

A contribuição de Rooney, que ganhou a Liga dos Campeões e foi penta do Campeonato Inglês com o clube, entre outros títulos, também foi enaltecida por Ed Woodward, dirigente do Manchester United. "Wayne foi um fantástico servidor do United desde o momento em que assinou conosco como um prodigioso talento, um explosivo jovem, há 13 anos."