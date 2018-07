Mourinho espera noite mágica do Chelsea na busca de ‘um resultado louco’

LONDRES - José Mourinho adora um desafio. O polêmico treinador português se vê, nesta terça-feira, diante de mais uma daquelas tarefas complicadas no futebol. O Chelsea precisa vencer o PSG por 2 a 0 ou três gols de diferença para avançar na Liga dos Campeões. E ele acredita numa noite mágica para superar a ‘missão quase impossível’.

“É difícil, mas possível. Temos de desfrutar a partida porque gosto de desafios, apesar de precisarmos de um resultado louco”, afirmou o treinador. “A missão é quase impossível e se tivermos de perder, que seja depois de uma noite magnífica, de emoções”, enfatizou o treinador, que desde 2009 chega às semifinais da Liga dos Campeões e tenta levar o Chelsea a esta fase pela sétima vez em 11 temporadas.

O técnico ainda não sabe se terá o retorno do atacante Samuel Eto’o, está sem Ramires, suspenso, mas mostra alívio com a ausência do goleador rival, Ibrahimovic, e revela a tática que sua equipe deve adotar em campo para reverter os 3 a 1 da ida. “Para esta partida tão difícil, a melhor maneira para tentar fazer o resultado é entrar com sorriso e jogar por ele”, falou.

A presença de Lampard, porém, anima o treinador. O meia vai iniciar a partida e mostra fé na reviravolta do placar. “Temos de ficar concentrados porque com a equipe que temos, podemos ganhar seguramente por dois gols”, disse. “Claro, não podemos ser otimistas demais.”