Mourinho exalta estreia de Pogba no Manchester United: 'Fenomenal' A reestreia de Paul Pogba pelo Manchester United, na vitória por 2 a 0 sobre o Southampton empolgou o técnico José Mourinho. Após surpreender ao escalá-lo como titular, pois havia declarado anteriormente que o francês não suportaria os 90 minutos, o treinador exaltou o desempenho do jogador, que não foi substituído no duelo de sexta-feira, disputado no Old Trafford, pelo Campeonato Inglês.