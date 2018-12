Mourinho explica o motivo de Fred no banco: 'Precisamos melhorar defensivamente'

O técnico José Mourinho explicou nesta sexta-feira o motivo pelo qual o volante Fred só iniciou seis dos 15 jogos disputados pelo Manchester United no Campeonato Inglês. "Ele vai jogar mais regularmente somente depois de a equipe melhorar sua disciplina e estabilidade defensiva", afirmou o português.

Fred, de 25 anos, foi contratado junto ao Shakhtar Donetsk pouco antes da disputa da Copa do Mundo da Rússia por US$ 66,29 milhões (cerca de R$ 258,5 milhões). Sem receber maiores chances nas últimas rodadas, ele foi desfalque no empate por 2 a 2 com o Arsenal, na quarta-feira, no estádio Old Trafford.

"Passo a passo, você também tem outros jogadores em outros clubes que precisaram do seu tempo e você tem alguns deles que jogaram ainda menos do que o Fred está jogando", disse Mourinho, durante entrevista coletiva, nesta sexta-feira, na véspera do jogo contra o Fulham, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês.

O United sofreu 25 gols nesta temporada, um a mais que o ataque produziu. O time está em oitavo lugar no Inglês, com 23 pontos, oito a menos que o Chelsea, quarto colocado.

Após três empates consecutivos (Arsenal, Southampton e Crystal Palace), Mourinho afirmou que não vai aceitar desculpas se o time não vencer o Fulham, último colocado na classificação. "Eu sei que apenas dois dias (para se preparar) não é fácil, mas, após três empates, precisamos da vitória."

Mourinho não revelou o time que vai entrar em campo no Old Trafford. O treinador não definiu a escalação do atacante Anthony Martial e do trio defensivo formado por Phil Jones, Luke Shaw e Chris Smalling.